Uruguaiana recebe obras oriundas de programa estadual

Foi iniciado nesta terça-feira (17), o trabalho de recapeamento asfáltico da rua XV de Novembro, trecho compreendido entre os quartéis e o acesso à BR-472 (trevo para a Barra do Quaraí), em Uruguaiana. A intenção é que a extensão total de 965 metros fique pronta até a próxima sexta-feira (20). A meta também será a de realizar melhorias nas áreas de acostamento para que a água da chuva não retorne à rua e venha acarretar problemas de infiltração do asfalto.

Os investimentos fazem parte do projeto Pavimenta, do governo do Estado. Uruguaiana faz parte desse contexto em três frentes de trabalho: avenida Setembrino de Carvalho, trecho até o aeroporto, numa extensão de 2.582 metros, no valor de R$ 1 milhão e 193 mil (obra já concluída); rua XV de Novembro, trecho dos Quartéis, com extensão de 965 metros com R$ 448 mil (em execução); e rua Flores da Cunha, desde a rua Prado Lima até a avenida Setembrino de Carvalho, com extensão de 2.082 metros e recursos de R$ 963 mil (a ser executada).

O objetivo do Pavimenta é beneficiar projetos de infraestrutura rodoviária, incluindo obras de pavimentação, terraplanagem, drenagem e micro drenagem. "A intenção é promover o fomento à cultura e ao turismo, acesso a bens, serviços e equipamentos públicos e aprimorar as condições para escoamento da produção, melhorando, por consequência, a qualidade de vida de todos os cidadãos", observa o prefeito Ronnie Mello.