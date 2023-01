Comissão discute o Carnaval de Rua de Venâncio Aires

A comissão organizadora do Carnaval de rua de Venâncio Aires se reuniu para alinhar a realização das festividades. O tradicional desfile ocorrerá nos dias 18 e 20 de fevereiro, com início às 20h. Ao total, cinco escolas de samba descerão a Osvaldo Aranha, entre a Conde D'Eu e a Barão do Triunfo.

Entre as pautas discutidas durante a reunião, uma delas foi a necessidade de dois caminhões de som para as escolas. O objetivo é evitar as longas pausas entre cada entidade do samba. Também foi destacada a importância de reforçar a segurança e colocar gradis em pontos que podem gerar maior aglomeração.

A folia na Osvaldo Aranha não é realizada há três anos, em razão da pandemia. Por isso, a expectativa da comissão organizadora é de grande público. "As pessoas estão esperando por este momento para celebrar a nossa cultura e a vida", destacou o coordenador da Secretaria de Cultura, Sandro Kroth.

O trajeto das foliões irá descer a Osvaldo Aranha a Acadêmicos do Samba Négo, a Fiel Tribo Guarani, a Imperatriz Cultural e, de forma conjunta, a Malandros do Ritmo e a Unidos da Vila Freese. O desfile não será competitivo, mas exigirá o cumprimento de normas. A atual corte é formada pela rainha Sandriele Soares, pelas princesas Mayara de Oliveira e Luana Henckes e pelo rei momo Valdir Ferreira.