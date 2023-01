Empresa começa reparação da iluminação pública em Canoas

A Prefeitura de Canoas recuperou mais de 400 pontos de iluminação em toda a cidade. Os serviços iniciaram na semana passada, após o Poder Público colocar em vigor o novo contrato de manutenção, ampliação e reforço dos trabalhos. No início desta semana, equipes atuaram nos bairros Harmonia e Estância Velha.

Moradora do Bairro Harmonia, há três anos, Eleni da Silva, relata que a falta de iluminação no local afetava o funcionamento do seu comércio. "Estava realmente bem complicado, tinha que fechar a loja antes de escurecer porque ficava bem perigoso. É muito bom saber que isso está sendo reparado, para que possamos aproveitar com mais segurança o período noturno aqui na rua".

Na avenida Florianópolis, no Bairro Mathias Velho, toda a iluminação foi recuperada. Somente no local, foram instaladas 45 novas lâmpadas. Ao todo, foram recuperados mais de 400 pontos de iluminação em toda a cidade. Vias de grande circulação, como a rua Júlio de Castilhos e a avenida Curitiba, foram algumas das atendidas.

De acordo com o secretário de Serviços Urbanos, Lucas Garlet, o serviço é de grande importância para a cidade. "A iluminação pública é um componente essencial para a segurança, além de oferecer melhor conforto para circulação à noite na cidade. Estamos trabalhando a todo vapor, para iluminar todas as vias do município o mais breve possível".

O novo contrato terá duração de 12 meses com um custo mensal estimado de R$ 638 mil. A empresa Vitorialuz Construções, vencedora da licitação, está encarregada pela gestão da iluminação pública de avenidas, ruas, parques e praças da cidade, com mão de obra especializada e o fornecimento dos materiais necessários.