Obras de duas rótulas e travessia urbana na RSC-287 são entregues em Montenegro

Uma obra esperada havia cerca de quatro décadas foi entregue nesta terça-feira (17) para a comunidade de Montenegro. O governador em exercício, Gabriel Souza, participou da cerimônia que inaugurou duas rótulas e a travessia urbana no quilômetro 2 da RSC-287, na esquina com a rua Ernesto Zietlow. O investimento de R$ 5,2 milhões para as melhorias é oriundo da arrecadação de pedágios pela Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), e também teve a parceria da prefeitura na elaboração do projeto.

Foram sete meses entre a assinatura da ordem de serviço até a inauguração. A conclusão das intervenções modifica a organização do fluxo de veículos em uma área diariamente congestionada, além de proteger os pedestres que precisam fazer a travessia nos dois sentidos da via, atendendo às reivindicações de moradores e comerciantes locais.

O diretor-presidente da EGR, Luiz Fernando Záchia, ressaltou que a finalização da obra reorganizou a dinâmica do tráfego em Montenegro, agilizando o deslocamento de veículos. "Além disso, a instalação das faixas de pedestres reforçou a segurança das pessoas que circulam a pé pelo trecho, minimizando as possibilidades de acidentes. Todas essas melhorias potencializam o desenvolvimento da região", frisou Záchia.

O secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, comemorou as entregas feitas pelo governo do Estado desde os primeiros dias de gestão. "Tudo é fruto de muito trabalho e articulação com lideranças de diferentes regiões do Rio Grande do Sul. Parabenizamos Montenegro pela conquista e seguiremos trabalhando para qualificar a malha rodoviária de todo Rio Grande", pontuou. O prefeito de Montenegro, Gustavo Zanatta, acompanhou a solenidade.