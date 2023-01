Mudanças na ERS-118 causam transtornos no trecho de Gravataí

Em função das obras de construção do viaduto e de uma trincheira na ERS-118, na região do Distrito Industrial de Gravataí, os motoristas devem ter paciência e atenção redobrada. Dia a dia, operários e maquinário pesado alteram a paisagem local. A antiga rótula com a Centenário desmembrada para receber os primeiros trabalhos de compactação do solo.

Na margem direita, quem vem de Alvorada ou chega pela freeway já percebe o início da terraplanagem. No sentido oposto, uma enorme base de pedras começa a formar o que em poucos meses será uma das alças de acesso aos bairros da área central. Nos horários de maior movimento, é comum uma espera superior a 10 minutos para ingressar ou sair das avenidas Centenário ou Plínio Gilberto Kroeff. O fluxo constante de veículos no local tornou o trecho em um dos mais perigosos de Gravataí, ainda que um redutor de velocidade tenha sido instalado na ERS-118, um pouco antes do trevo de acesso ao distrito.

A prioridade da Semurb é minimizar eventuais impactos para motoristas, além de estimular os condutores na adoção de caminhos alternativos. A Prefeitura investe na recuperação de pavimentos, reforço na sinalização e manutenção de acostamentos e passeios públicos. "Além disso, vamos avaliar de forma permanente como o trânsito se comportará em cada fase da obra, promovendo ajustes sempre que necessários", reforça o secretário de Mobilidade Urbana Guilherme Ósio.

A empresa contratada pelo governo do Estado para construir o novo acesso tem até o final do primeiro semestre de 2024 para finalizar a obra. Serão investidos R$ 28 milhões no trecho de aproximadamente um quilômetro de extensão entre o Distrito Industrial e os acessos à BR-290.

Para ingressar no distrito, os motoristas que saem da freeway e da avenida Centenário utilizarão a trincheira (acesso subterrâneo) - ou seja, cruzarão por baixo da ERS-118. Para os condutores trafegando no sentido contrário, o acesso à Avenida Centenário ocorrerá pelo viaduto, que se elevará sobre a rodovia estadual. O projeto inclui ainda novo sistema de iluminação, conexão com vias laterais e construção de calçadas.

Nas últimas semanas, o município também realizou mudanças na sinalização de trânsito e na remoção de postes de iluminação pública e em outras estruturas. Uma das intervenções recentes mais recentes foi a transferência de local da Cruz Missioneira. O monumento de quatro metros de altura foi movido da intercessão da ERS-118 com a Avenida Centenário para a rótula da Rua Adolfo Inácio de Barcelos, junto do Ginásio Aldeião.