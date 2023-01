Uruguaiana tem perdas de R$ 256 milhões nas lavouras de arroz e prefeitura decreta situação de anormalidade

O prefeito de Uruguaiana, Ronnie Mello, assinou um decreto que declara situação de anormalidade na área urbana e rural do município, afetadas pela estiagem. O documento leva em consideração o parecer técnico emitido pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, que avaliou os relatórios apresentados pela Emater, Secretaria Municipal Desenvolvimento e Instituto Riograndense do Arroz (Irga), sobre os prejuízos contabilizados até o momento no município de Uruguaiana.

Conforme os dados, na lavoura de arroz o montante de perdas estimadas já chega a R$ 256 milhões, conforme projeção do Irga, em torno do comprometimento de receitas para os produtores na safra 2022/2023. Esta estimativa está relacionada diretamente às áreas que sofreram e ainda sofrem por suspensão de suas irrigações, com irrigação deficitária ou em áreas onde a cultura se apresenta em estágio reprodutivo.

Já pelo laudo de vistoria apresentado pela Emater foram constatados prejuízos em campos nativos, na bovinocultura de corte e leiteira, ovinocultura, olericultura, fruticultura, com extensão de impacto nas famílias que desenvolvem atividades no interior. O relatório evidencia que cerca de 60 famílias estão atualmente com dificuldades de acesso à água.

Os maiores impactos, conforme o documento, estão localizados nas regiões do Aferidor, Charqueada, Garupá e Vila das Chácaras. O total de perdas estimadas em Uruguaiana é de R$ 1.5 milhão.

A partir do decreto de Situação de Anormalidade, o município consegue agilizar a aquisição de produtos e prestação de serviços emergenciais para amenizar o impacto da falta de chuva. O decreto foi encaminhado para publicação no Diário Oficial do Estado e aguardará a homologação e reconhecimento federal, para outras ações necessárias.