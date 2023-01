Após 80 dias de programação gratuita da 35ª edição do Sonho de Natal, a Secretaria de Turismo e Cultura de Canela está satisfeita com os resultados do evento, que terminou no fim de semana. Conforme a titular da pasta, Carla Reis, mesmo sendo o primeiro ano de festividades sem restrições impostas pela pandemia, o número de visitantes, que ficou em aproximadamente 1 milhão de turistas, é considerado boa, mas ainda não atingindo os números comparados a edições antes da disseminação mundial de coronavírus.

"O Sonho de Natal já nos deixa com saudade e com a sensação de dever cumprido. Agradeço a todos que contribuíram com esse sucesso no evento. A partir de agora temos mais responsabilidades para que 2023 seja ainda melhor é encantador" completou Carla.

Neste ano, 2,5 mil quilos de alimentos foram arrecadados nos espetáculos do Teatro Municipal e que foram entregues para a secretaria de Assistência Social, responsável por distribuir as famílias em situação de vulnerabilidade social no município. No total, foram 272 apresentações gratuitas envolvendo aproximadamente duas mil pessoas.