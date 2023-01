Iniciam as obras para reforma da Praça Saldanha Marinho, em Santa Maria

O visual da Praça Saldanha Marinho, um dos principais pontos de Santa Maria, deve mudar em 2023. O local, considerado o coração da cidade, vai passar por uma revitalização completa em uma obra que deve se prolongar pelos próximos meses.

Conforme o cronograma, o primeiro passo é a avaliação do estado das galerias de esgoto e de escoamento da água pluvial no subsolo da região. Esse trabalho, que está sendo feito por equipes da Prefeitura, teve início nesta terça-feira (17) no trecho entre a Casa de Cultura e os banheiros públicos. A atividade visa corrigir possíveis infiltrações existentes junto à galeria ou até mesmo substituição de parte das mesmas.

Por isso, os pedestres que circulam pelo local devem ter atenção em função da possibilidade de caminhões no local e equipes fazendo as intervenções. À medida que o serviço tiver andamento, serão feitas novas avaliações, semelhante ao que ocorre no Calçadão Salvador Isaia, ou seja, não se trata de um trabalho rápido.

A revitalização da Praça Saldanha Marinho será viabilizada a partir de uma contrapartida da Construtora Jobim para a Prefeitura no valor de R$ 1.2 milhão, por conta do desmembramento de um terreno junto ao Colégio Metodista Centenário, onde a empresa trabalha na reconstrução de um prédio. Os estudos para a elaboração do projeto da nova Praça, localizada no Centro de Santa Maria, foram feitos pelo Burle Marx Escritório de Paisagismo, empresa que foi responsável pelo paisagismo de grandes obras no mundo, entre elas, o Calçadão de Copacabana.

"Estamos iniciando esse trabalho com muita responsabilidade, levando em conta a rede de esgoto e elétrica. Vamos aguardar a definição da RGE sobre o cabeamento elétrico que fica próximo ao local das escavações. São 50 metros de tubulação para avaliar e consertar o que for necessário. Em breve, vamos ter uma Praça Saldanha Marinho nova, linda e moderna", declarou o prefeito, Jorge Pozzobom.