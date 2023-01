Gramado in Concert terá a presença de alunos de nove países

O IX Gramado in Concert, que ocorre de 3 a 11 de fevereiro, vai reunir 350 alunos de música de nove países: Brasil, Argentina, Chile, Equador, Japão, México, Paraguai, Peru e Uruguai. Com direção de Leandro Libardi Serafim e Allan John Lino, o festival internacional abre o calendário de eventos em 2023. Totalmente gratuito ao público, o festival vai levar música de qualidade para diversos locais de Gramado.

Além de aulas na Escola Musical Senador Salgado Filho, o evento terá 10 concertos no Expogramado, nove concertos itinerantes em hotéis e instituições sociais, seis concertos e recitais na Igreja do Relógio e três recitais na Vila do Vinho da praça das Etnias, dentro da programação da 2ª Vindima em Gramado. O Vita Boulevard receberá nove concertos e recitais, além da festa de encerramento com a Big Band do Festival.

Outra atração da programação é o projeto Conhecendo o Festival, que terá 10 formações de elenco na Escola Senador. Turistas e gramadenses podem visitar os bastidores do evento e aprender curiosidades sobre os instrumentos sinfônicos, os naipes, os repertórios e a função do maestro.

Com 798 inscritos, o IX Gramado in Concert ampliou o número de vagas de 260 para 350 alunos. "Criamos a categoria ouvinte, que selecionou 39 alunos a mais, e ampliamos o número de vagas na categoria sem hospedagem devido ao grande interesse dos alunos. Com a categoria ouvinte, procuramos contemplar estudantes da região no intuito de incentivar a estudarem música e poderem buscar aprimoramento", destaca Serafim.