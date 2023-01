Nos meses de janeiro e fevereiro, o projeto itinerante da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul estará com nova edição do Projeto Verão 2023. Trata-se de um mutirão que leva orientação jurídica e educação em direitos aos moradores e aos turistas do litoral gaúcho durante o veraneio.

A primeira praia do litoral a ser atendida será Torres, nos dias 19 e 20 de janeiro. O ônibus da Defensoria Itinerante estará na Praça Borges de Medeiros, na praia da Prainha, e o atendimento será das 14h às 18h no dia 19 (quinta-feira) e das 8h às 15h no dia 20 (sexta-feira), por ordem de chegada.

O Projeto Verão 2023 também está previsto para passar pelas praias de Capão da Canoa (26 e 27/01), Cassino (09 e 10/02), Tramandaí (16/02) e Imbé (17/02), em horários e locais a serem confirmados nas próximas semanas, de acordo com a programação. Os cidadãos poderão tirar dúvidas sobre diversos temas com os defensores públicos que integram a missão.