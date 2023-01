Jogo estimula a importância da separação do lixo em Passo Fundo

Uma iniciativa de educação socioambiental desenvolvida pelo projeto de extensão Célula UPF - Sistema de Comunicação Solidária da Universidade de Passo Fundo (UPF), busca engajar a comunidade passo-fundense a separar o lixo seco do orgânico, a fim de ampliar e qualificar o percentual de resíduos que são destinados à reciclagem. No município, dados mais recentes apontam que apenas 6% do lixo gerado é reciclado - o número está acima da média nacional, que é de pouco mais de 2%.

Para incentivar e ensinar crianças, jovens e adultos sobre reciclagem de uma forma lúdica e atraente, professores e estudantes extensionistas do curso de Publicidade e Propaganda criaram o jogo de tabuleiro Caminho da Transformação. O coordenador do projeto, Olmiro Cristiano Lara Schaeffer, explica que a ideia surgiu a partir de ações que já são realizadas em conjunto entre a UPF e o Programa Educação Socioambiental do Projeto TransformAção, uma associação de cooperativas de catadores de materiais recicláveis que há 15 anos trabalha com questões socioambientais, especialmente a coleta seletiva solidária.

"Recebemos uma demanda do projeto TransformAção de criar adesivos de identificação para um contêiner no Condomínio Morada Além do Horizonte. Ao invés de apenas identificá-lo com o nome dos resíduos, os estudantes resolveram criar um storytelling, associando cada resíduo a um animal, com uma história. No total foram criados cinco personagens que integram a turma de animaizinhos chamada Esquadrão TransformAção. Eles ajudam a separar os resíduos corretamente e a cuidar do meio ambiente", comenta.

Senhor Polvo, Filhote Urso, Mamãe Pássaro, Cachorro Caramelo e Dona Raposa são os personagens amigos da natureza que integram o Esquadrão TransformAção. Eles representam o óleo de cozinha, o papel, o plástico, o metal e o vidro, materiais que podem ser reciclados e reutilizados se tiverem o destino adequado.

Por meio de um trabalho em equipe, o jogo foi desenvolvido pelos estudantes e testado por crianças, que fizeram algumas considerações importantes para melhorar a experiência de jogar. Depois de algumas adaptações, agora ele está pronto e será distribuído gratuitamente aos participantes das oficinas e das atividades de educação ambiental do projeto.