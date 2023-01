Parobé promove reforço para 300 alunos durante as férias escolares

Diante da necessidade de reforçar o ensino dos alunos do 2º ao 5º Ano, a Prefeitura de Parobé dá seguimento ao projeto educacional Pipas, uma ação instituída no ano passado e que oferece reforço para os alunos dos Anos Iniciais durante o recesso escolar. A ação, que atende mais de 300 alunos, teve início em janeiro e segue até 4 de fevereiro.

Acompanhado por uma equipe multipla de profissionais, os estudantes passam por atividades como dança, teatro, imagem em ação, educação ambiental, música, alfabetização e recreação, entre muitas outras. As ações ocorrem na manhã e na tarde, em dois núcleos, na escola Professora Noemy Fay dos Santos e no Instituto Quero-Quero.

Segundo a secretária de Educação Joana D'Arc Witmann, o Pipas conta com atividades recreativas e pedagógicas com foco no reforço dos conteúdos mais relevantes aplicados durante o ano, levando em consideração as dificuldades no aprendizado dos alunos. "Trabalhamos as defasagens e estimulamos as habilidades dos alunos em alfabetização, além de possibilitar que os estudantes participem de atividades recreativas que despertam o lado lúdico das crianças", afirma a secretária.