A Prefeitura de Lajeado disponibiliza opções de atendimento para serviços municipais da Secretaria da Fazenda na agência do Tudo Fácil, que está instalada no Shopping Lajeado. Trata-se de mais uma alternativa para o cidadão ter acesso a serviços municipais sem precisar se deslocar ao Centro Administrativo do município.

Neste momento, a agência Tudo Fácil está apta e habilitada para atendimentos como emissão de guias de IPTU, parcelamento do IPTU do ano atual e de anos anteriores, além da emissão de 2ª via de contas de água de residências atendidas pela rede de água município.

Conforme o secretário da Fazenda, Rafael Spengler, a ideia é facilitar o acesso da comunidade aos serviços. "Neste momento de bastante procura, principalmente pelas guias do IPTU, optamos por disponibilizar os serviços mais frequentes na agência do Tudo Fácil", explica o secretário.