Hemocentro de Caxias busca ampliar doações

O Hemocentro Regional de Caxias do Sul (Hemocs) reforçou o pedido de apoio da comunidade para manter estoques de sangue em dia. Para operar com tranquilidade, o Hemocentro precisaria de 60 doadores diários, mas desde o início do ano a média tem sido de 30 a 35 doações por dia.

No momento, apenas os tipos sanguíneos B e B- estão estáveis. "Nesta época do ano é comum ter uma demanda de doações menor. Por isso, é importante que quem já teve interesse em doar separe um tempo neste início de ano para realizar este ato de solidariedade", explica a assistente social do setor de captação de doadores, Roberta Girardello Rizzon.

As doações realizadas no Hemocentro são fracionadas e distribuídas via agências transfusionais para os 49 municípios da região. As bolsas são utilizadas em casos de acidentes, tratamentos de câncer, complicações em cirurgias e outros tratamentos de saúde.

Para a doação ser feita de forma segura tanto para o doador quanto para o receptor existem critérios básicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde para serem seguidos. Dentre eles, pesar mais de 50 quilos, não fumar duas horas antes da doação, estar bem alimentado e não comer frituras, entre outros. No período de férias, o Hemocentro trabalha normalmente, das 8h15 às 16h45, de segunda a sexta-feira, e das 8h às 12h aos sábados.