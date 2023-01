Das 36.114 economias registradas na Secretaria Municipal da Fazenda de Esteio, 14.757 quitaram o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e a Taxa de Coleta de Lixo Domiciliar (TCLD) de 2023 em cota única, o que representa 40,8% das residências, terrenos baldios e estabelecimentos industriais e comerciais de Esteio. O prazo para o pagamento do tributo com desconto de 10% encerrou-se na sexta-feira (13).

Com isso, a prefeitura arrecadou para os cofres públicos mais de R$ 9 milhões. O valor representa quase 35% do que se projeta para esse ano na cidade, em torno de R$ 26 milhões.

O pagamento em cota única foi superior ao alcançado em 2022. No ano passado, a quitação em uma só parcela arrecadou R$ 7,32 milhões, pouco mais de 27,5% do valor previsto. Proprietários que não quitaram o IPTU e Taxa de Lixo em cota única poderão dividir os valores em até 10 vezes, com as parcelas vencendo no dia 10 de cada mês a partir de fevereiro