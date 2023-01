Prefeitura de Dom Pedrito lança pacote de R$ 5,6 milhões em obras

A prefeitura de Dom Pedrito lançou, nesta segunda-feira (16), um plano de investimentos para obras de infraestrutura. Serão mais de R$ 5,6 milhões investidos em obras de drenagem e pavimentação, na construção de uma pista de skate, de uma rua coberta, além de uma ampla reforma no prédio que abrigará a Casa de Cultura.

Serão seis frentes de trabalho com início ainda no mês de janeiro. A secretária de Planejamento, Gestão Estratégica e Meio Ambiente, Luciane Moura, fez a apresentação dos projetos. A Casa de Cultura, além de abrigar os departamentos de Cultura e Turismo, será um espaço totalmente revitalizado com acessibilidade, auditório para eventos, galeria, biblioteca e espaços para exposições e amostras. O espaço cultural funcionará na antiga estação férrea, no Largo Isidoro Dias Lopes. O espaço receberá um amplo serviço de restauração e readequação, com um orçamento de R$ 977,9 mil em recursos próprios do município.

A Rua Coberta será construída na avenida Rio Branco, entre a avenida Barão do Upacaraí e a rua Borges de Medeiros. A obra abrangerá uma área de 465m², e custará R$ 514,8 mil.

Já a pista de skate será construída na Praça da Paz, com recursos próprios do município, no valor de R$ 67,3 mil. A pista existente (que não atende às necessidades dos esportistas) será demolida, e no local será construída uma área plana em concreto polido de 416,26 m².

As ações de infraestrutura urbana somam quase R$ 4 milhões. São R$ 613,2 mil para o asfaltamento da rua 7 de Setembro, no acesso à cidade. Outros 12 trechos receberão obras de drenagem e pavimentação, somando mais de R$ 3,3 milhões. Os recursos advém de operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal, por meio da Linha de Financiamento à Infraestrutura e Saneamento (Finisa).