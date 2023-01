Após passar por restauro de 15 meses, piano volta ao Theatro Sete de Abril, em Pelotas

O histórico piano do Theatro Sete de Abril, em Pelotas, retornou aos palcos totalmente restaurado nesta segunda-feira (16), mesmo dia em que teve início o 11º Festival Internacional Sesc de Música. Após passar 15 meses sendo restaurado na Casa do Piano, em Brasília, pelo pianista, restaurador e afinador de pianos, Rogério Resende, o instrumento foi recebido novamente na casa de espetáculos.

Construído em 1947, o piano de concerto Essenfelder, de cauda inteira, foi devolvido ao Sete de Abril com o auxílio de um equipamento especial. O pelotense Rogério Resende, fundador da Casa do Piano, esteve na cidade em setembro de 2021 para doar um piano à Apac de Pelotas e ministrar uma aula de pintura em laca (tipo de pintura que o instrumento recebe). Quando soube da necessidade de restauro do piano do Theatro Sete de Abril, ofereceu-se para realizar o conserto. Assim, no dia 30 de setembro o piano saiu da sede da Secretaria de Cultura (Secult) e no dia seguinte foi transportado para Brasília, onde recebeu restauro completo.

De volta a Pelotas, Resende expressou a sua emoção ao desembalar e ser o primeiro a tocar o instrumento, que considera patrimônio do município. "Cada restauração que nós fazemos, é um filho que entregamos", disse. O professor do Centro de Artes da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), Germano Mayer, também foi uma das primeiras pessoas a tocar com o instrumento. "É uma alegria para nós, em Pelotas, poder ter esse instrumento restaurado no Sete de Abril, que está em plenas condições de uso. Temos obrigação de fazer isso valer a pena e fazer as coisas acontecerem nesse teatro", disse.