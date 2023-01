Rio Grande deve decretar situação de emergência nesta semana

Os membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento da Agropecuária, Pesca, Micro e Pequenas Empresas de Rio Grande decidiram, por unanimidade, orientar o prefeito Fábio branco a decretar situação de emergência na cidade em função da estiagem. Diante dos argumentos expostos no encontro e dos impactos já registrados pela seca, Branco afirmou que irá atender a indicação do Conselho e o decreto de emergência que deve ser assinado nesta semana.

A Emater já vem compilando as informações estatísticas a respeito dos efeitos da estiagem na produção agrícola e pecuária. Os dados serão compartilhados com a Secretaria da Pesca, Agricultura e Cooperativismo e com a Defesa Civil do Rio Grande, que irá trabalhar com a justificativa para a correta decretação de situação de emergência, para que o município possa receber apoio dos governos estadual e federal.

As principais perdas são na pecuária leiteira e de corte, assim como na cultura do milho. Na pecuária, a ausência de chuvas prejudica muito as pastagens, o que repercute na redução do peso do gado, assim como na produção leiteira. Estimativas apontam uma perda de cerca de 40%, tanto na pecuária leiteira quanto na de corte.

"Praticamente não vemos pastagens de verão. Então, vamos ter grandes problemas com o gado, que vai se reproduzir menos, o que vai refletir muito no preço de venda do ano que vem. Na pecuária leiteira, a escassez de pastagem aumenta muito o custo de produção por causa da necessidade do uso da ração", aponta o presidente do Sindicato Rural, Ronaldo Zechlinski de Oliveira.

Na agricultura, o principal afetado é o milho, que é mais sensível a períodos de seca. De acordo com as estimativas da Emater, cerca de 70% do milho já plantado será perdido. Entretanto, muitos produtores aguardam até o mês de janeiro para o plantio e, em caso de precipitações adequadas, parte da safra poderá ser recuperada.

No caso da soja, cultura com maior área cultivada em Rio Grande, o impacto causado pela seca deve ser menor devido a sua grande capacidade de recuperação. Para isso é necessário que as chuvas voltem. Dados apresentados no encontro apontam para uma grande redução do volume de chuvas no mês de dezembro nos últimos anos. Em 2018, foram registrados 102 milímetros de precipitação, quantidade que vem diminuindo gradativamente ao longo dos anos. Em dezembro do ano passado foram apenas 9 milímetros ao longo do mês.