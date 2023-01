Operação encontra desvio de água de estação de tratamento em Gravataí

O Grupamento Ambiental da Guarda Municipal de Gravataí, em ação conjunta com a Guarda Florestal da Área de Proteção Ambiental do Banhado Grande e com apoio de técnicos da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Bem-Estar Animal, identificou um sistema de bombeamento com capacidade estimada de 200 litros por segundo na Fazenda Embireira, propriedade com 2.500 hectares. O local estaria desviando água do Canal do DNOS e do chamado pulmão do banhado, que fica junto ao Assentamento Filhos de Sepé.

Esse volume é equivalente a mais da metade da Estação de Tratamento do Passo dos Negros, em Gravataí, reponsável pelo abastecimento de 150 mil pessoas, que é de 365 litros por segundo. Técnicos do Departamento de Recursos Hídricos do Estado estiveram novamente no local em busca de outros canais também suspeitos de estarem drenando irregularmente água do Gravataí. A Fazenda Embireira, em princípio, estaria autorizada a utilizar essa água, que é descartada pela lavoura do Assentamento Filhos de Sepé, que produz arroz agroecológico.

"Em contato com o guarda Félix, que integra um órgão do Estado, acertamos que começaríamos a varredura pelo canal do DNOS, em Águas Claras, que deverá ser utilizado pela Corsan para levar a água do Banhado dos Pachecos até o rio Gravataí, aumentando o volume no ponto de captação em Gravataí", explica o comandante da Guarda Ambiental, agente Ciro. "Na sequência, passamos a investigar o assoreamento do Arroio Passo do Vigário, porque também poderia ser uma alternativa de reforço de água para o Gravataí, e aos poucos fomos deparando com essa situação suspeita", reforça Ciro.

Conforme relatório elaborado pela Divisão de Fiscalização Ambiental de Gravataí, foi observado ainda que as lavouras de arroz da fazenda estavam utilizando parte da água dessas derivações. A atividade necessita de Licença Ambiental de tipologia "irrigação pelo método superficial".

Os policiais localizaram uma extensa tubulação no local. "Pelos relatos que temos, essa é uma situação que se mantém há mais de 20 anos, porque é uma estrutura sólida e não tem como ser vista do alto, só chegando aqui e fazendo essa averiguação in loco", afirmou o agente Ciro.