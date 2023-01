Teatro de bonecos terá apresentações em Gramado

O Lago Joaquina Rita Bier vai receber a terceira edição do "Gramado tem bonecos", festival de teatro de animação organizado em parceria entre a Prefeitura de Gramado e os Bonecos da Montanha, grupo de teatro do município. O evento ocorrerá no sábado (21), começa às 14h e será gratuito.

A programação, destinada a toda família, conta com os grupos Bonecos da Montanha (Gramado), Q Titeres (Uruguai), Mamulengo Flor do Cafezal (MG), Mamulengo Presepada (DF) e Cyathus Teatro e Animação (SC), cada um responsável por uma peça. Em caso de chuva, o evento ocorrerá dentro das estruturas do Centro Municipal de Cultura Arno Michaelsen.

"O Lago Joaquina Rita Bier é um patrimônio da comunidade gramadense e sempre que pudermos utilizá-lo para momentos que destaquem a cultura e possam ser usufruídos por moradores e visitantes, o faremos. Tenho certeza que a terceira edição do Gramado tem bonecos será um dia de muita alegria, aprendizado e diversão", comenta o secretário da Cultura de Gramado, Ricardo Bertolucci Reginato. O grupo Bonecos da Montanha, tem sua sede em Gramado há mais de 20 anos e, além dos espetáculos, já trabalhou com mais de 500 jovens da cidade, sensibilizando-os para a arte e aproximando o mundo da animação às suas realidades.