Campanha realizada por entidades consegue negociar cerca de R$ 2,5 milhões em dívidas em Caxias do Sul

Mais de R$ 1,5 milhão já voltaram a girar na economia caxiense, através da quinta edição da campanha de regularização de dívidas da CDL Caxias e do SPC Brasil. Entre outubro e janeiro, quatro mil dos 13,7 mil consumidores que procuraram o feirão renegociaram suas pendências e começaram o ano com o nome limpo no comércio local.

Além do montante que já está em circulação, com a força-tarefa mais R$ 1 milhão foram renegociados e devem ser injetados ao longo de 2023, somando, no total, R$ 2.585 milhões em passivos resgatados nesta edição. Em cinco anos, o mutirão já recuperou cerca de R$ 7,3 milhões.

Com isenções de multas e descontos que chegavam a 80%, lojas de roupa, óticas, academias e instituições de ensino lideraram os segmentos com maior índice de dívidas quitadas. No total, 1,1 mil empresas associadas à CDL Caxias participaram da iniciativa.

Para a coordenadora de SPC e Cobrança da CDL Caxias, Rita Pereira, o balanço da ação foi positivo, mesmo com o cenário atual, que ainda reflete a retomada pós-pandemia e a alta da inflação no país. A gestora acredita que entre os fatores que contribuíram para o bom resultado estão os prazos de pagamento mais alongados e a maior adesão da população. "Percebemos um aumento significativo da inadimplência no país e mesmo com esta conjuntura tivemos uma boa recuperação. Nesta edição, as empresas associadas foram mais receptivas e ofertaram condições muito acessíveis, contribuindo para o bom resultado de renegociações", avalia.

Segundo dados da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL)/SPC Brasil, em Caxias do Sul, no mês de dezembro, 153,7 mil pessoas estavam com o nome negativado no sistema. O número representa um aumento de 6,3% se comparado ao início de 2022.