Fiscalização recolhe materiais de pesca em trecho do Rio dos Sinos

Durante uma ação de fiscalização ambiental no Rio dos Sinos, no fim de semana, as equipes envolvidas apreenderam quatro fisgas (uma espécie de arpão) e duas tarrafas redes de pesca. Atualmente, os rios encontram-se no período do defeso, chamado de piracema. Uma pessoa foi identificada e será multada.

A operação foi coordenada por agentes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e do Grupamento de Defesa Ambiental Ipson Pavani, da Guarda Civil Municipal. O chefe do Departamento de Monitoramento Ambiental da prefeitura, João Chaves, informou que devido a pouca chuva que ocorreu, ocasionou a falta de oxigênio no rio. "Com essa situação, os peixes buscam a superfície para obter oxigênio. Infelizmente, algumas pessoas se aproveitam da fragilidade desses peixes, pois ficam vulneráveis com a falta de oxigênio, o que facilita a captura através de fisgas, facões e tarrafas", explica.

Durante os meses de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro é proibida a atividade por conta do período do defeso, em todos os rios do Rio Grande do Sul, quando ocorre a piracema, que é a reprodução dos peixes, na qual eles se deslocam até as nascentes ou regiões rasas dos rios para desovar. A medida é necessária para a preservação das espécies, mantendo o equilíbrio ambiental e para que as espécies não tenham problemas para a reprodução nas águas dos rios. Quem for detido pela pesca ilegal durante esse período do defeso pode ser punido com uma multa, cujo valor pode variar entre R$ 700 e R$ 100 mil, além de reclusão de até três anos. A pesca amadora com caniço e linha de mão é permitida, mas somente com um anzol.