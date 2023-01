Pelotas define calendário para desfiles de blocos de Carnaval

Depois de dois anos sem folia, o Carnaval de Pelotas retorna em 2023 prometendo muito samba, alegria e diversão por toda a cidade. Conforme a programação elaborada pela Secretaria Municipal de Cultura, serão 18 blocos vão desfilar em fevereiro e março, em diferentes bairros da cidade.

A programação foi definida em uma reunião conjunta entre os representantes dos blocos, da prefeitura, Guarda Municipal, Brigada Militar e agentes de Trânsito, como objetivo de que a folia transcorra com segurança. Além das forças municipais, cada bloco vai contar com equipes de segurança privada, de acordo com o número de foliões participantes.

Realizarão desfiles de rua em Pelotas os blocos: Folia Pelotense, Bloco de rua Jamaica, Praieiro, Bloco Renascença, Muamba do Sereno, Loças da Cohab Fragata, Bloco Lunáticos, Cordão do Ponto Chic, Jacaré da Lagoa, Língua Maldita, Bloco do Galpão, Bloco Saca Rolha, Banda Jardim, Bloco do Mapa, Batucantada, Bloco do Bonde, 100 Limites do Simões e Tira Corda do Meu Bloco.

O primeiro desfile vai ocorrer no dia 4 de fevereiro, com o Folia Pelotense. O bloco ocorre das 15h às 16h, na avenida J. K de Oliveira com início na rua Xavier Ferreira, esquina Rua Tiradentes. O último desfile está marcado para 4 de março.