Um novo leilão de lotes do TeutoPark, em Teutônia, acontecerá no dia 30 de janeiro, às 9h. Na oportunidade, cinco lotes estarão à disposição para a instalação de empresas do ramo de alimentação, cultura e turismo. No TeutoPark será possível instalar restaurantes, cafés, lancherias, padarias, sorveterias, chopperias, agências de turismo, loja de souveniers e similares.

O lance inicial de arremate será de R$ 194.9 mil. Interessados podem agendar uma data para visitar os espaços. Do valor devido, 40% deverá ser pago no prazo máximo de 24 horas após a arrematação, quando também deverá ser assinado o contrato de promessa de compra e venda, devendo os restantes 60% serem pagos em até 36 parcelas mensais, iguais ou consecutivas. A licitante arrematante terá o prazo de 18 meses para a execução da infraestrutura necessária sobre o imóvel arrematado, para o início das atividades, devendo ser observadas as disposições estabelecidas em lei.