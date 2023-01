A Prefeitura de Passo Fundo está realizando importantes obras no Complexo Turístico da Roselândia. Uma delas é a revitalização da Avenida Araucária, em uma extensão de dois quilômetros e meio, que vai levar melhores condições de tráfego e segurança. Por intermédio da empresa contratada, a fase de canalização da via foi concluída.

Nesta semana, a empresa responsável iniciou as melhorias e construção do espaço reservado ao caminhódromo com o alargamento da pista da Avenida Araucária que dá acesso ao complexo. Após essa intervenção, será feita a instalação da nova iluminação pública em LED. O investimento conta com R$ 3 milhões de recursos estaduais e R$ 2,4 milhões de contrapartida do município.