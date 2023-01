Com reservatórios abaixo do nível normal, Bagé inicia racionamento de água em todos os bairros por 6 horas diárias

O Departamento de Água, Arroios e Esgoto de Bagé (Daeb) iniciou, no fim de semana, o racionamento preventivo de água de seis horas diárias, das 23h às 5h. Toda cidade terá o abastecimento interrompido apenas neste horário a fim de manter a distribuição de água durante o dia para as atividades rotineiras da população.

A medida se vê necessária diante da escassez de chuvas, altas temperaturas e níveis baixos das barragens. A Sanga Rasa, principal reservatório da cidade, está 3,70 metros abaixo do normal. Já a barragem do Piraí está 2,55m negativos. A Emergencial, por sua vez, está 1,15m aquém.

Não chove acima da média há cinco meses no município. Em janeiro, até o momento, foram registrados apenas 13,6 milímetros, enquanto que a média histórica é de 177,7 milímetros.

O Daeb também já está realizando outras ações para amenizar os efeitos da estiagem, como o aluguel de caminhão-pipa. Além disso, a autarquia irá iniciar o processo de transposição da água da cava da barragem da Arvorezinha para a barragem Emergencial. A cavidade foi aberta ainda no início da obra da futura barragem e, desde 2020, é utilizada em situações de alerta causadas pelos baixos níveis dos reservatórios de Bagé. Serão 12 horas diárias de bombeamento até esgotar a água reservada.

Os testes e ajustes necessários para o pleno funcionamento do sistema de transposição foram realizados ao longo dos primeiros dias de janeiro, tais como a preparação dos 700 metros da rede que interliga as duas barragens e os testes realizados no gerador que fornece energia para o bombeamento do recurso hídrico. Não há previsão, por parte do Daeb, de quando o racionamento será encerrado.