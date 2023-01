Em situação de emergência, São Borja contabiliza as perdas

O prefeito em exercício, Roque Feltrin assinou o decreto que declara situação de emergência em São Borja, como consequência da prolongada seca que assola o município. Além dos prejuízos econômicos, que segundo relatórios da Emater, já contabilizam em média R$ 180 milhões no setor produtivo, há também problemas graves para o abastecimento de água potável às comunidades rurais.

O rio Uruguai, que abastece a cidade, diminui seu nível diariamente, e já está a menos de um metro do normal e também coloca em alerta o serviço de abastecimento de água da população. "A situação é provavelmente mais grave que a da seca do verão passado e requer urgentes medidas de apoio dos governos estadual e federal", ressaltou Feltrin.

A Prefeitura e a Defesa Civil no município utilizam, desde o início de dezembro, dois caminhões-pipa, cada um de oito mil litros, para socorrer as famílias mais atingidas. Em poucas semanas, já foram distribuídos mais de 560 mil litros de água.

Instituições como Emater e Instituto Rio-Grandense do Arroz, através das unidades locais, fizeram levantamento e mostram prejuízos impactantes na agricultura. São Borja planejou plantar 100 mil hectares de soja, mas a ausência de chuvas inviabiliza quase toda a atividade. É afetada diretamente, também, a lavoura de milho, programada para 15 mil hectares, mas com a safra comprometida. Do mesmo modo, a lavoura de milho do tipo safrinha, este mês, dificilmente será viabilizada, conforme a Emater.

A dificuldade de irrigação também atinge a lavoura de arroz. A escassez de precipitações igualmente compromete a produção de hortifrutigranjeiros e de leite e seus derivados. Com menor oferta, as feiras de produtores da agricultura familiar ficam também afetadas. Muitos produtores implantaram sistemas de irrigação, mas o déficit hídrico inviabiliza operação.

Prejuízos são igualmente apontados para a produção pecuária. O rebanho se ressente da falta de pastagens e mesmo de água para beber. Com isso, os animais perdem peso e seu valor comercial e capacidade de reprodução.