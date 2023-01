Custo do material escolar pode variar em até 4.000% em Caxias do Sul

Um levantamento feito pelo Procon de Caxias do Sul com os principais itens da lista de material escolar deste ano mostra que pode existir uma variação de até 4.000% na comparação de um mesmo produto. O maior aumento entre os produtos do ano passado para cá foi na borracha e na régua.

A maior diferença percebida, conforme planilha divulgada pelo órgão de defesa do consumidor ocorreu no apontador. Em uma das livrarias pesquisadas, o item mais barato custava R$ 0,49, enquanto o mais caro tinha valor de R$ 19,98. Altas diferenças de preço foram encontradas, também, em lápis preto, borracha, estojo e cola em bastão.

Segundo o coordenador do Procon de Caxias do Sul, Jair Zauza, recomenda-se que os consumidores reaproveitem materiais que já possuem e não deixem as compras para a última hora e pesquisem antes de realizar a compra dos materiais. "O consumidor não pode aceitar preços abusivos, precisa ir em busca de outros estabelecimentos, ou que realize compras online, mas não pague além do que a média praticada pelo mercado", diz Zauza.

O Procon salienta que a pesquisa realizada serve apara alertar o consumidor a pesquisar para encontrar os produtos com os melhores preços. A entidade lembra também, que materiais de uso coletivo, como de higiene e limpeza, não devem ser solicitados na lista das escolas e também não pode ser exigidas marcas ou locais de compra específicos para o material, pois configura venda casada, que é proibida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC).

As exceções ficam por conta apenas de artigos que não são vendidos no comércio, como apostilas próprias, por exemplo. Diversos materiais escolares como os livros, por exemplo, podem ser reaproveitados, sendo permitido exigir novos se a versão tiver sido atualizada pela editora que fornece os exemplares. Para compras presenciais ou pela internet, é imprescindível que o consumidor guarde todos os comprovantes das transações efetuadas. Se o consumidor tiver algum direito violado, recomenda-se procurar o Procon, para que atue como ponte entre consumidor e fornecedor na resolução de conflitos.