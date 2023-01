Iluminação pública de Cachoeira do Sul será modernizada

Antes do final deste ano a população de Cachoeira do SuL verá concluído um moderno sistema de iluminação público. Com investimentos de R$ 9 milhões e com as obras iniciando já no mês de fevereiro, o projeto prevê a instalação de 6.385 pontos por luminárias com tecnologia LED. Os recursos têm origem em uma operação da prefeitura local com o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE).

O prefeito, José Otávio Germano, assinou a ordem de serviço com a empresa Embralux, que ficará responsável pela execução do projeto. O custo da substituição das luminárias é de R$ 7,9 milhões o valor restante do financiamento será aplicado na melhoria da iluminação em 32 praças do município, atualmente com 87 mil habitantes.

Conforme o diretor de Planejamento do BRDE, Otomar Vivian, o esforço da gestão municipal em recuperar a capacidade fiscal da prefeitura para acessar à linha de crédito disponibilizada pelo banco. De acordo com o diretor, as parcerias com as prefeituras reforçam o compromisso do banco em apoiar projetos alinhados com a agenda da transição climática, promovendo maior eficiência no consumo de energia elétrica e se valendo da geração com fontes renováveis.

O banco de fomente fechou 2022 com crescimento nos financiamentos para prefeituras gaúchas. Foram ao todo R$ 93,4 milhões em contratações, a maioria destinados a projetos de melhoria nos sistemas de iluminação pública (R$ 48,2 milhões) para garantir maior segurança aos moradores e redução no consumo de energia