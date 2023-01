UFPel oferece ajuda para recuperar obras de arte danificadas em Brasília

A Universidade Federal de Pelotas (UFPel) formalizou, na semana passada, uma proposta de apoio aos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. A instituição, por meio do curso de Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis, mobiliza-se para colaborar com a força tarefa dedicada à recuperação das obras danificadas durante as invasões registradas aos prédios em Brasília, em 8 de janeiro, nas sedes dos Três Poderes.

A gestão central da UFPel, para apresentar as possibilidades de auxílio, enviou ofícios à Presidência da República, Ministério da Cultura, Câmara dos Deputados, Senado Federal, Supremo Tribunal Federal (STF) e ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). O documento, assinado pela reitora da UFPel, Isabela Andrade, repudia os atos e disponibiliza a experiência da comunidade acadêmica da UFPel, por conta do histórico institucional na restauração de obras de arte.

A universidade pelotense é uma das quatro instituições do País com a graduação, desde 2009, dedicada à conservação e restauração de bens culturais móveis. Mediante convênio de cooperação técnico-científica com o governo do Estado do Rio Grande do Sul, o projeto de extensão Laboratório Aberto, que também leva o nome do curso, já atuou na recuperação de 17 obras do Palácio Piratini, a sede do Executivo Estadual, entre outras intervenções técnicas.

Um dos trabalhos considerados emblemáticos para a cultura do Estado, a recuperação da pintura "Alegoria, Sentimento e Espírito da Revolução Farroupilha", de Helios Seelinger (1878-1965), foi concluída após três anos de dedicação de 30 estudantes, servidoras e servidores da Instituição. A pintura histórica (1925), de 3,80m de altura e 5,70 de largura, está em exposição no Museu do Doce (Praça Coronel Pedro Osório, 8), em Pelotas, espaço histórico e cultural gerido pela universidade.