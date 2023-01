Lideranças buscam recursos para manutenção do hospital de Giruá

Uma reunião, comandada pelo prefeito de Giruá, Ruben Weimer, com a presença de autoridades, promotoria, secretários, jurídico e procuradoria do município, além de representantes do Hospital São José (HSJ), tratou de buscar soluções para viabilizar a continuidade do atendimento para a comunidade giruaense. A instituição atravessa uma grave crise financeira, com o risco de diminuição na oferta de atendimentos.

Um demonstrativo apresentado pelo financeiro do HSJ, trouxe os números referentes ao déficit que tem se acumulado e impedido que a instituição honre com seus compromissos financeiros. Movimentos jurídicos têm sido realizados por parte da entidade para obter tempo hábil para construir, em conjunto com o poder público, soluções para a questão. Uma comissão deverá ser formada nos próximos dias, nomeada pelo prefeito, objetivando implantar um sistema de co-gestão entre o hospital, prefeitura e comunidade, através da participação de representantes das mais variadas esferas, poderes e entidades constituídas.

Sugestões de medidas imediatas e iniciais foram apresentadas para a gestão do hospital. Na reunião foi reforçada a disponibilidade por parte do Executivo e representantes do Legislativo, na busca por recursos para custeio, junto ao governo do Estado e da União, para assim contornar a situação atual e dar viabilidade para a continuidade da execução dos serviços prestados pelo hospital.