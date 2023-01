A fim de ajustar as despesas ao novo volume de arrecadação, visando garantir o equilíbrio financeiro do município, a Prefeitura de Candelária editou um decreto de contenção de gastos e de recuperação de receitas. Conforme explicou o prefeito em exercício, Cristiano Becker, o decreto prevê a formação de uma comissão, que irá implantar um rigoroso controle e regras para geração de despesas.

Conforme o decreto, horas extras e diárias serão limitadas às consideradas essenciais ,e despesas com convênios e termos de parceria e de fomento serão avaliadas caso a caso, assim como as promoções do calendário de eventos. Todas as compras e despesas com manutenção de máquinas também serão acompanhadas de perto pela comissão. "A ideia é realizar apenas o que for inadiável e absolutamente necessário", observou Becker.