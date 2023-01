O porão do Posto de Saúde do bairro Alesgut, em Teutônia, inutilizado até então, receberá o almoxarifado central para rede de farmácia pública. O local terá piso, parede, teto e circulação de ar de acordo com as normas sanitárias para estocagem de medicamentos e produtos de saúde. O investimento será de R$ 343.6 mil.