Escola de Música deve ser aberta em fevereiro em Passo Fundo

O Parque da Gare, em Passo Fundo, está se tornando o berço de um programa que vai concentrar o ensino da música para estudantes das escolas do município. A Escola Pública de Música Yamandu Costa é uma ação municipal, idealizada para promover a musicalidade como ferramenta educacional para a transformação da sociedade. O prédio que abrigará a sede do projeto está em obras e, de acordo com o prefeito, Pedro Almeida, será concluído até o final do mês de fevereiro.

Nesta semana, o prefeito visitou as obras para conferir o andamento dos trabalhos. Conforme ele, 35% do projeto arquitetônico já foi executado e a perspectiva é de que os frequentadores do Parque da Gare já comecem a visualizar como deverá ficar a sede da Escola Pública de Música já nas próximas semanas.

A Escola de Música é uma iniciativa desenvolvida no âmbito das Cidades Educadoras e tem o apoio do violonista passo-fundense Yamandu Costa. Ganhador do Grammy Latino 2021, Yamandu vê na música uma oportunidade poderosa de formação humana.

O espaço consiste no oferecimento de oportunidades de desenvolvimento de sensibilidade para crianças e jovens do território. Com sua sede central localizada no Parque da Gare, contará com quatro células, localizadas em escolas municipais nos quatro quadrantes do município.

Segundo o prefeito, além das quatro salas de aula para o ensino de instrumentos de sopro, cordas friccionadas, cordas e percussão; sala de professores e recepção, a estrutura também contempla a construção de um miniauditório em que serão realizadas as apresentações públicas dos alunos beneficiados com o programa. "Queremos tornar os resultados acessíveis a todos os passo-fundenses. Por isso, a construção da sede do projeto aqui no Parque da Gare, reaproveitando um espaço que já existia, é um símbolo deste desejo de ampliar o conhecimento musical e a importância da musicalidade na educação", observou o chefe do Executivo.