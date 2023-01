Iniciativa vai recuperar cinco espaços ambientais de Canoas

O prefeito de Canoas, Nedy Marques, assinou a ordem de início de serviço para a realização de projeto para a recuperação da mata ciliar e de cinco áreas de preservação ambiental da cidade. O ato de assinatura foi realizado no Parque Getúlio Vargas, o Capão do Corvo, que receberá melhorias em seu lago para proteger a nascente de água existente no local.

O investimento é de R$ 5.1 milhões. Os locais escolhidos foram a Fonte Dona Josefina, Banhado Nelson Mandela e as lagoas Praça da Figueira, Praça Décio Rosa e do Parque Getúlio Vargas. "Este lugar (Capão do Corvo) tem mais de 50 anos de história e de memórias. É um dos locais de Canoas que merece ser preservado, cuidado e melhorado. Apesar disso, de sua importância, sempre foi realizada poucas ações aqui, sendo esta a primeira em 83 anos da nossa emancipação", disse o secretário do Meio Ambiente de Canoas, Paulo Ritter.

A chefe de gabinete da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura, Isa Osterkamp, destacou o esforço de Canoas na questão ambiental, sendo referência para outros municípios. "Preservar espaços como estes é fundamental e Canoas está sendo exemplo para o Estado e para os demais municípios da região na preservação ambiental", enfatizou.