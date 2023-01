Insegurança gera temor em entidades do comércio de Lajeado

O aumento de furtos e ocorrências na área da segurança pública em Lajeado motivou um encontro entre autoridades. A reunião solicitada pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Lajeado ocorreu no gabinete do prefeito Marcelo Caumo e teve a presença do presidente da entidade, Aquiles Mallmann, além dos vice-presidentes da Associação Comercial e Industrial de Lajeado (Acil) e Sindilojas Vale do Taquari, João Pedro Arruda e Francisco Weimer (o qual também representou a Alsepro). O grupo expôs as situações que envolveram empresas de comércio e serviços nas duas últimas semanas e fatos com pedestres no Centro da cidade.

"Recebemos as reclamações dos nossos associados e percebemos uma aflição com a segurança física e patrimonial. Entendemos que unindo forças podemos encontrar alternativas para evitar que isso siga acontecendo", destacou Mallmann. Weimer também citou algumas situações a residências e outros casos que chegaram ao conhecimento da entidade.

As autoridades de segurança pública explicaram o trabalho que é feito para garantir a segurança e também as dificuldades e desafios que interferem nos resultados, como a reincidência e a prisão. Reforçaram a importância dos registros das ocorrências por parte da população, para que a polícia tenha mais subsídios para agir, bem como o empenho dos órgãos no sentido de buscar soluções, entre as quais o aumento das câmeras de vigilância e o monitoramento de inteligência. E apesar dos acontecimentos, os líderes destacaram a melhora gradual dos índices gerais em Lajeado.

Como encaminhamento da reunião, o prefeito sugeriu uma audiência com o Ministério Público. "Vamos levar essa inquietação da sociedade para o conhecimento do Ministério Público. O objetivo é melhorar para todos, e quanto mais agentes envolvidos, mais efetivo será", disse Caumo.