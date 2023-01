Dia da Inclusão será realizado em praia de Tramandaí

A praia de Tramandaí recebe neste sábado (14) o Dia da Inclusão. Segunda edição da ação

promovida pelo Sesc/RS, a data será voltada a uma série de atividades que visam tornar o litoral inclusivo para todas as pessoas, mesmo as que tenham algum tipo de deficiência. Além dos banhos nas cadeiras anfíbias, serão promovidas oficina de surfe adaptado, passeios em bicicletas inclusivas, circuito com obstáculos em cadeira de rodas (slalom) e um circuito sensorial, onde pessoas sem deficiência poderão se colocar na realidade do outro, com circuitos vendados, em cadeira de rodas e comunicação em libras.

Também será montado um playground adaptado, com brinquedos para as crianças. Na edição de 2023, em Tramandaí, há uma atividade especial: o vôlei sentado. A modalidade paralímpica será apresentada por atletas ligados ao Instituto Esporte Mais que, inclusive, já participaram do Campeonato Brasileiro do esporte. Eles farão a demonstração do vôlei e também oportunizarão que as pessoas, em geral, participem do jogo.

A atividade ocorrerá das 10h às 12h, assim como a oficina do surfe adaptado, que é promovida em parceria com a Associação de Surf de Quintão. As demais ações são sistemáticas e serão promovidas ao longo de todo o dia, das 9h às 17h.