A Prefeitura de Gramado e a Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) se reuniram com a comunidade da Várzea Grande para anunciar o início de uma obra esperada por muitos anos. No ato, foi comunicado que será construído um viaduto de travessia da ERS-115 pelo bairro.

Durante o encontro, que aconteceu ao lado da rodovia, o prefeito Nestor Tissot, o vice-prefeito Luia Barbacovi, o presidente da EGR, Luiz Fernando Záchia e o diretor técnico da EGR, Luís Fernando Pereira Vanacôr, assinaram o termo de início da obra que tem prazo de 120 dias para ser concluída. "Este é o início da realização de um sonho muito antigo. Infelizmente perdemos vidas e amigos aqui, mas agora chegou o momento de uma solução", resumiu o prefeito Nestor Tissot.

Depois de um estudo realizado pela EGR, ficou definido que será construída uma elevação para que os condutores que desejam se deslocar entre as Av. 1º de Maio e do Trabalhador passem por cima da ERS-115, em um viaduto que será construído em frente a Sociedade Ipiranga, passando pela Praça Waldomiro Rissi. Junto à isso, será feita uma passarela para os pedestres que desejam atravessar a via. A EGR e a prefeitura não informaram qual será o valor aplicado para as obras.