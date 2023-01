Santa Maria aparece em ranking nacional de atração de investimentos

Com a maior pontuação no quesito de carga tributária, Santa Maria está entre os municípios brasileiros com melhores condições para atrair investimentos, conforme o Índice de Concorrência dos Municípios (ICM) 2022, levantamento feito pelo Ministério da Economia. O ICM analisa o ambiente de negócios das cidades e a qualidade regulatória que viabiliza a concorrência entre empresas. A cidade é a segunda melhor colocada no Estado e fica atrás apenas da capital gaúcha, Porto Alegre.

Feito pela Secretaria de Advocacia da Concorrência e Competitividade (Seae), vinculada à pasta do governo federal, o ranking é dividido por regiões do Brasil. Esta é a segunda edição divulgada do estudo que teve a participação de 119 municípios formados por Capitais, cidades com mais de 250 mil habitantes até abril e as que se voluntariaram. Sete cidades gaúchas participaram.

Para a pesquisa, foram levadas em consideração nove categorias, como o ambiente regulatório municipal, a infraestrutura da cidade, a aplicação dos princípios de liberdade econômica, a segurança jurídica e a tributação. Seguimos entre os principais municípios do Estado, atrás apenas de Porto Alegre. E em um recorte, somos a primeira cidade do interior do Estado, superando municípios maiores. O ICM é um índice que mostra o trabalho feito pelo poder público, e mostra que a gente tem um ambiente acolhedor e amigável a quem vem empreender", afirma a secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Ticiana Fontana.