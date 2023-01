Com o objetivo de contribuir com as forças de segurança, a Prefeitura de Minas do Leão finalizou, no fim de 2022, a ampliação e modernização do sistema de videomonitoramento. A partir do investimento, ao todo, 58 câmeras vigiam as principais entradas e saídas do município, sendo nove equipamentos que permitem a leitura de placas.

O projeto de monitoramento está em operação desde 2020, quando 18 câmeras foram instaladas. Porém, a prefeitura trabalhou na colocação de mais 40 câmeras e na modernização das antigas, com a instalação do sistema de redundância que manterá os equipamentos funcionando mesmo com a falta de energia elétrica e internet.

As imagens são enviadas e acompanhadas 24 horas, pois estão conectadas a Sala de Assessoramento. Além disso, o Executivo também instalou mais de 130 câmeras em todas as escolas do município e Biblioteca Pública Municipal, permitindo o monitoramento dentro das salas de aula e áreas externas.