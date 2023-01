Vinícola de Bento Gonçalves projeta aumento de 13% na colheita de uvas

Com um volume que deve chegar aos 75 milhões de quilos, a Vinícola Aurora, de Bento Gonçalves, começou a receber nesta semana as primeiras variedades da safra da uva deste ano. O número, caso se confirme ao termino da vindima previsto para o final de março, é cerca de 13% maior em comparação com a colheita anterior, que foi de 66 milhões de quilos.

A cooperativa responde por mais de 10% da safra gaúcha da fruta para processamento. Aproximadamente 75% são de variedades americanas e híbridas, destinadas para sucos de uva integrais e vinhos de mesa, e 25% de vitis viniferas, usadas na elaboração de vinhos finos e espumantes.

O gerente agrícola da Cooperativa Vinícola Aurora, Mauricio Bonafé, informa que as primeiras variedades que estão sendo colhidas são a tinta Pinot Noir e as brancas Chardonnay e Malvasia de Cândia Aromática. Também estão agendados para esta semana os recebimentos das uvas americanas e híbridas BRS Magna, BRS Violeta, Concord, Bordô e Isabel Precoce.

"Assim como as demais castas, elas têm se apresentado com qualidade similar às últimas safras, que foram excelentes. Das variedades viníferas, todas estão com ótima sanidade e produção dentro das médias esperadas. Quanto às variedades americanas e hibridas, destaque para a Bordô, com bom volume de produção e evoluindo muito bem em sua maturação", antecipa o engenheiro agrônomo.

A produção dos cooperados se estende por 2,8 mil hectares de área cultivada em 11 municípios da Serra Gaúcha - todos num raio inferior a 50 quilômetros da matriz da empresa, em Bento Gonçalves. Além dos associados bento-gonçalvenses, viticultores de Veranópolis, São Valentim do Sul, Guaporé, Cotiporã, Monte Belo do Sul, Santa Tereza, Pinto Bandeira, Vila Flores, Farroupilha e Garibaldi integram o quadro da cooperativa.