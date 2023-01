O prefeito de Gramado, Nestor Tissot, junto com secretários municipais, reuniram-se com representantes da Caixa Econômica Federal para assinar três contratos de repasses que somam R$ 13 milhões. Os valores serão destinados para obras de infraestrutura.

O valor vai contemplar três localidades com obras que cumprem a agenda de mobilidade urbana do município. Serão investidos R$ 7 milhões na pavimentação de um trecho de quatro quilômetros na Linha Ávila Baixa, dando seguimento na obra que já acontece no local. Além disso, serão 3,8 quilômetros de asfalto na Linha Tapera, com investimento de R$6 milhões. Já a rua Emílio Leobet será contemplada com R$500 mil para obras de recapeamento.

Assim que a Caixa Econômica Federal concluir o repasse ao município, as obras serão licitadas para serem iniciadas nos próximos meses. "Esses recursos foram conquistados junto ao governo federal e são resultado de um trabalho dedicado da nossa equipe", destaca o prefeito Nestor Tissot.