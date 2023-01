Equipes do Parque de Material de Eletrônica da Aeronáutica (Pame) e do Instituto de Cartografia Aeronáutica (ICA), do Rio de Janeiro, começam a instalar o Sistema Visual Indicador de Rampa de Aproximação (Papi Tático) na cabeceira 30 do aeroporto Sepé Tiaraju, em Santo Ângelo. As equipes realizarão a instalação durante toda a semana. Concluído o trabalho, o equipamento estará apto para o funcionamento, dependendo ainda da homologação junto aos órgãos de controle.

O Papi Tático foi providenciado pela Secretaria de Logística e Transportes do Estado, em uma operação de locação com Infraero e será instalado de maneira provisória na cabeceira 30. O equipamento destina-se a orientar as aeronaves nas operações de pouso. Na cabeceira 12, a operação continuará a ser feita pelo equipamento existente, até a aquisição em definitivo do Papi pelo governo do Estado.

A utilização do Papi Tático permitirá a utilização plena da pista de pouso e decolagem por aeronaves turbo-jato (B737-800) no aeroporto. Uma licitação para aquisição e instalação definitiva do equipamento está sendo providenciada pelo governo, que em dezembro do ano passado abriu procedimento licitatório para tomada de preços. A abertura das propostas deve ocorrer até o final de janeiro.