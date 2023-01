A Prefeitura de Santa Rosa anunciou, nesta terça-feira (10), que o Distrito Industrial Felipe Streich será contemplado com mais um empreendimento. O local vai receber melhorias na infraestrutura. A novidade será a construção de um Centro de Treinamento e Alimentação. O novo espaço vai abrigar um restaurante, com capacidade de duas mil refeições por dia, além de um auditório para reuniões e treinamentos de equipes.

A iniciativa partiu de diversas empresas do distrito, que uniram forças para viabilizar a construção da obra. A estrutura vai servir como um centro de apoio para os próprios estabelecimentos instalados no Distrito Industrial.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Odaylson Eder, destaca que o objetivo é atender melhor as empresas e os trabalhadores que atuam no local. "Este é um empreendimento moderno, amplo e que vai estar preparado para abrigar mais pessoas e assim, permitir que futuramente, as empresas possam ampliar seus negócios e contratarem mais pessoas", afirmou. A construção será iniciada em janeiro, com previsão de entrega até o mês de junho.