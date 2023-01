Prédios públicos de Bento Gonçalves receberão câmeras

A Coordenadoria de Tecnologia de Informação e Comunicação (CTEC) de Bento Gonçalves irá trabalhar, ao longo do ano, na instalação de câmeras de videomonitoramento em todas as suas estruturas próprias. Estão inclusas escolas, unidades administrativas, unidades de saúde, dentre outras, visando resguardar o patrimônio e as atividades desenvolvidas em cada local.

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no Botafogo, é um desses espaços que também está recebendo câmeras. O local recebeu uma quantidade inicial de 26 equipamentos de monitoramento. O diretor da CTEC Matheus Barbosa explicou sobre a instalação das câmeras. "As imagens são gerenciadas por um software específico, em que cada secretaria controla suas imagens, além da disponibilização das mesmas para a Segurança, facilitando atendimento de chamados em situações de urgência. O armazenamento das imagens também ocorre pela CTEC, através de DataCenter próprio", explica. Ainda de acordo com Barbosa, no decorrer do ano o sistema será ampliado.

A secretária de Saúde, Tatiane Misturini Fiorio, também destacou sobre a importância das câmeras de videomonitoramento. "As câmeras foram instaladas em locais de grande circulação de pessoas, estruturas que funcionam 24 horas e que dão uma segurança maior, tanto para os pacientes, quanto para as equipes. Sem dúvida a instalação desses equipamentos nos dão mais tranquilidade para desenvolver todas as nossas atividades ao longo dos dias".