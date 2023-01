Desde o início de 2023, a prefeitura de Santa Maria já distribuiu 326 mil litros de água potável para suprir a necessidade de cerca de 1,1 mil pessoas que residem em oito distritos do Interior, e outras 78 pessoas em seis bairros da cidade. Até segunda-feira (9) eram 147 pontos que beneficiam 385 famílias.

Equipes da Defesa Civil seguem um cronograma e levam diariamente água para distritos e bairros com um caminhão-pipa e outro caminhão adaptado. Na semana passada, começou a entrega de caixas d'água e de reservatórios no Interior, os empréstimos serão para famílias que necessitam do apoio da Defesa Civil Municipal em decorrência da estiagem.

"Este ano a estiagem está mais severa que no ano passado. Exemplo disso é que a situação de emergência precisou ser assinada ainda em dezembro. Já em 2022, o decreto foi assinado em janeiro. Além das entregas de água que seguem um cronograma diário, também estamos levando reservatórios para as famílias de baixa renda", explica a superintendente interina da Defesa Civil, Adriana Cheiram.

O agricultor Amilton Luiz Chaves de Lima mora há mais de 50 anos no distrito de Passo do Verde e conta que a seca tem chegado de forma mais extrema desde 2020. "Somos cinco pessoas na família. Antigamente também passamos períodos difíceis. Com a ajuda da Defesa Civil tem aliviado a nossa situação com e entrega semanal de água", afirma.