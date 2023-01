Prefeitura lança novo edital para o transporte público em NH

A Prefeitura de Novo Hamburgo republicou, nesta terça-feira (10), o edital com a nova data para abertura dos envelopes das empresas interessadas na concessão do transporte coletivo municipal. A escolha das propostas ocorrerá no dia 14 de fevereiro, às 14h, no Centro Administrativo Leopoldo Petry.

e que acabaram na Justiça em junho A licitação havia sido lançada em 5 de abril do ano passado, com previsão de abertura dos envelopes com as propostas das empresas interessadas em maio, o que acabou não acontecendo devido a impugnações administrativas

Com a liberação , após embargo feito pela Justiça no ano passado, foi necessária a atualização da planilha de valores de referência que formam o valor da passagem, de itens como combustíveis, dissídios da categoria, entre outros. Este trabalho foi realizado por representantes da Procuradoria-Geral do Município, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação e do setor de licitações durante o mês de dezembro.

"A planilha de valores era de abril do ano passado e a licitação foi suspensa pela Justiça em junho, por isso a necessidade de atualização", explica a secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Roberta Gomes de Oliveira. O preço máximo para a passagem, previsto no edital, é de R$ 5,86.

A prefeitura trabalha com a expectativa de ter mais de uma interessada no certame, pois haviam sido feitas três visitas técnicas de empresas interessadas, inclusive uma de fora do Rio Grande do Sul. Vence a concorrência quem apresentar o menor preço da tarifa, cumprindo as exigências previstas.

O contrato com a empresa será de 10 anos, podendo ser renovado por mais 10, se forem atingidas as metas definidas no edital. A previsão é que a vencedora assuma a prestação de serviços em até seis meses após a determinação. Entre as mudanças previstas estão a implantação de linhas troncais para ligar os bairros ao Centro, linhas circulares nos bairros, ônibus com acessibilidade, câmeras de segurança, sistema de avaliação e botão de pânico.