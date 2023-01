Com perdas acima de R$ 13 milhões, Taquari decreta situação de emergência

A baixa quantidade de chuva, agravada pela estiagem de duas safras anteriores, já reflete nas localidades do interior de Taquari. Diante da situação, saiu nesta terça-feira (10) o decreto que estabelece situação de emergência no município, mais um a aderir à medida no Estado.

Conforme levantamento da Emater e da Secretaria de Agricultura e de Obras e Serviços Urbanos, o prejuízo está estimado, até o momento, em R$ 13.3 milhões. As lavouras de milho foram bastante afetadas, assim como a criação de bovinos, devido ao baixo crescimento das pastagens e pela escassez de água para dessedentar os animais.

A situação que se aproxima em relação à orizicultura é considerada grave. Com o prognóstico de continuidade da estiagem, o valor poderá elevar nos próximos meses. Na bovinocultura, a perda poderá ser de 20% das cabeças de gado; nas culturas do milho poderá chegar a 60% da área plantada e no arroz, de 30%.

O levantamento da Prefeitura de Taquari aponta cerca de 30 famílias sem água para o consumo humano, a maioria delas na localidade de Fazenda Pereira, e outras na Pinheiros. Conforme levantamento realizado pela equipe da Emater, a média mensal de precipitação de 2022 foi abaixo da média de cada mês.

A escassez de chuva é percebida desde setembro de 2022 e se mantém nesses primeiros dias de 2023. Além disso, a chuva no decorrer do ano não foi suficiente para recuperar o curso hídrico sofrido com as estiagens de 2019/2020 e 2021/2022.

Com o decreto de situação de emergência será possível a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem sob a Coordenação da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, nas ações de resposta ao desastre e reabilitação do cenário e reconstrução. O documento precisa ser homologado pelos governos do Estado e Federal para que os produtores das áreas atingidas possam obter os benefícios.