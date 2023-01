O vice-prefeito de Cachoeirinha, João Paulo Martins, juntamente com secret[arios, reuniram representantes do Conselho do Meio Ambiente, do Comitê das Bacias Hidrográficas, da Corsan e dos setores de Fiscalização do município para discutir um decreto para conscientizar a população sobre a importância de se economizar água. A ideia, à luz do que já fizeram os municípios de Gravataí e Glorinha, é notificar os cidadãos que estejam utilizando o bem público de forma excessiva, por exemplo, lavando carros e calçadas com mangueira.

Outra proposta encaminhada pela reunião é a criação de campanhas educativas sobre consumo consciente de água, não apenas em períodos de estiagem, mas ao longo do ano, envolvendo também as escolas. A gerente da Unidade Cachoeirinha da Corsan, Eliane Pacheco, falou sobre a dificuldade no abastecimento de Cachoeirinha. "A cidade está crescendo, mas o nosso cobertor curto está cada vez mais curto. A capacidade de abastecimento não mudou", disse ela.