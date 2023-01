Obra vai auxiliar no escoamento da produção em Caxias

A comunidade de Cerro da Glória, em Caxias do Sul, acompanhou o início da concretização do asfaltamento da Estrada Municipal 306, em trecho superior a 4,5 quilômetros. Mais de 150 pessoas, a maioria moradores da localidade e vizinhanças, participaram do ato de ordem de início das obras, que têm prazo de conclusão estimado em 18 meses. O investimento acima de R$ 14 milhões tem origem no Programa de Desenvolvimento da Infraestrutura (PDI II), financiado pela Corporação Andina de Fomento (CAF).

A prefeitura alega que encaminhou, sem êxito, três processos licitatórios para contratação de empresa para execução da obra. Razão para que a Companhia de Desenvolvimento de Caxias (Codeca) fosse contratada para o serviço. A elaboração do projeto teve início na gestão passada do município.

O secretário da Agricultura, Rudimar Menegotto foi enfático ao destacar que, da região, saem em torno de 7 milhões a 8 milhões de quilos de uva e mais de 1 milhão de quilos de cítricos. "É uma obra essencial para o desenvolvimento da região e do município", reforçou.

O prefeito, Adiló Didomênico, aproveitou para reiterar a importância estratégica da Codeca, contratada para execução da obra. "O setor privado abriu mão deste projeto. Por isso, a decisão de contratar a Codeca, que felizmente temos como alternativa para estes momentos. O trabalho, certamente, será de qualidade, já presente em outras estradas em que esteve envolvida", destacou. Lembrou ainda que o valor da obra passou dos R$ 9 milhões inicialmente estimados para os atuais R$ 14 milhões em função dos aumentos dos insumos.

Para a diretora-presidente da Codeca, Maria de Lourdes Fagherazzi, a data ERA memorável e a obra fundamental para a recuperação da companhia, que sofre há anos com problemas de ordem financeira. Ela informou que reuniu as equipes envolvidas para destacar a importância da obra para a comunidade, município e Codeca. "Estamos unidos na execução desta conquista. Vamos tornar realidade um sonho acalentado por décadas. A comunidade do Cerro da Glória é prioridade para nós", expôs.